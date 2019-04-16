بالصور| لليوم الثاني على التوالي.. "قومي المرأة" يواصل "صوتك لمصر"

يواصل المجلس القومي للمرأة، لليوم الثاني على التوالي، حملة "صوتك لمصر بكرة"، بجميع فروعه بالمحافظات، التي بدأت من 14 أبريل الجاري وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه، بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية في الاستفتاء ععلى التعديلات الدستورية.

ونظم فرع المجلس بمحافظة أسوان حملة "طرق الأبواب"، التي استهدفت 19799 سيدة بـ70 قرية موزعة على مراكز المحافظة.

كما نظم مؤتمر مركز أسوان بالمعهد الفني التجاري، بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع، والمستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس محكمة جنايات القاهرة، والشيخ عبدالعزيز الطونابي مبعوث الأزهر الشريف للدول الفرنسية، وبحضور 650 من الطلبة والطالبات.

وجرى تأكيد أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما شارك فرع المجلس بالمحافظة في مؤتمر مركز دراو بجمعية مرضى الكلى بمركز دراو، بحضور منى محمد عبدالرحيم عضوة الفرع.

Advertisements

واستهدفت الحملة 500 سيدة بهدف توعيتهن بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، إلى جانب تنظيم مؤتمر مركز كوم أمبو بحضور سماح عبد القادر عضوة الفرع ، وصفاء عبدالوهاب عفيفي مدير عام فرع تعليم الكبار بمحافظة أسوان، ونور الدين محمد خير عضو مجلس محلي محافظة سابق، وعبدالرازق جمعة عضو مجلس محلي مركز سابق، والحسيني حمد رئيس القرية.

​