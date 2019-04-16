متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال بأخر الفيديو فى الدقيقة 56: "هل يجوز للمرأة وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به؟"، أن من الشروط اللازمة لصحة الصلاة، الوضوء، فهو شرط أساسي، وطهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة.
وأضاف أن التزين لا يقدح في صحة الصلاة، أي أن تزين المرأة ووضع المكياج والصلاة به لا يبطلها، لذا يجوز صلاة المرأة بالمكياج ولا حرج فى ذلك، فإذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها، فلا يضرها ذلك بشيء، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها، ما لم يكن نجسا، منوهًا بأن صلاتها في هذه الحالة تكون جائزة وصحيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. تعرفي على حكم صلاة المرأة بالمكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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