صيحاتٌ كانت رائجة في "التسعينات" وتعودُ بقوة في صيف 2019!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ مجلةُ "كوندي ناست ترافيلر" الأمريكية النقاب عن قائمة تريندات صيف 2019 من شنط الخصر وملابس السباحة والقبعات التي كانت موضة رائجة في التسعينات، وستعود بقوة هذا الصيف.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن خزانة ملابسك هذا الصيف ستتميّز بالكثير من المرح والألوان والإكسسوارات القديمة مع إضافة لمسة عصرية مثل قبعات الدلو التي كانت منتشرة في التسعينات.
وسوف تعود بقوة هذا الصيف الأزياء الرياضية للسباحة المكوّنة من أشرطة يتم ربطها عند منطقة الصدر، والقمصان والسراويل القصيرة المصبوغة وشنط الخصر المزينة بالأحرف الفردية للماركات العالمية غوتشي ولويس فيتون.
ظهرت قبعات السباحة لأول مرة في الموسم الماضي في عرض أزياء فالنتينو، كما ظهرت على هيئة غطاء للرأس أثناء عرض أزياء كريستيان ديور لربيع وصيف 2019.
وفى الموسم المقبل ستُبرز دار أزياء ديور القبعة الدلو في كل إطلالة لعارضاتها، كما أن ملابس السباحة التي تتكوّن من السراويل القصيرة المصبوغة من قبل بروينزا شولر وإكسسوارات برادا وتصميمات كلوي ستصبح تريندًا هذا الموسم.
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