نادين ميرابي.. من ماكينة حياكة و"يوتيوب" إلى عالم التصميم للمشاهير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بين عشية وضحاها تحوّلت نادين ميرابي من مجرد امرأة عادية إلى مصممة لامعة في أوساط الموضة والمشاهير، والفضل يعود في ذلك إلى إصرارها على إتقان فن الحياكة واعتمادها على نفسها طوال مشوار التعلم الذي بدأته بمجرد مشاهدة بعض الدروس التعليمية الموجودة على موقع "يوتيوب"، إلى أن صارت مصممة أزياء يتعامل معها النجوم من المشاهير، نتيجة لمهارتها وتميز ما تقدمه من تصاميم.

وبدأت قصة نادين، 37 عامًا من مانشستر، بشراء ماكينة حياكة وتعلم بعض المهارات من مشاهدات اليوتيوب وهي لا تملك أي شهادات أو تدريبات رسمية بهذا المجال.

ومع الوقت، بدأت تتقن المهنة حتى احترفتها وصارت اليوم مصممة أزياء لامعة تتعامل مع كثير من النجمات من أمثال ليتل ميكس، ميل بي، بالوما فايث وميشيل كيجان، إلى جانب تعاملها مع كثير من العرائس والسيدات الراغبات في تحسين مظهرهن.

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واللافت الآن في مسيرة نجاح نادين، بحسب صحيفة الدايلي ميل، هو أن هناك توقعات ترجّح تحقيق أعمالها مبيعات بقيمة مليون ونصف استرليني بحلول نهاية 2019، وذلك بعد أن شهدت أعمالها حالة نمو بنسبة 400 % في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وكانت نادين أطلقت موقعًا إلكترونيًا تعرض عليه أعمالها في العام 2015، وباتت علامتها NADINE MERABI تباع الآن لدى حوالي 60 وكيلاً حول العالم، وتواصل ميرابي السفر حول العالم بحثًا عن خامات، زخارف وأفكار جديدة تستلهم منها لتصاميمها، كما تقيم منصات عرض مؤقتة لمنتجاتها في أمريكا والإمارات.