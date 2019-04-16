باريس هيلتون في فستان مميَّز مُستوحى من "غيم أوف ثرونز"

بدت النجمة الأميركية باريس هيلتون، 38 عاما، متحمسة لعودة مسلسل "غيم أوف ثرونز"، في ليلة الأحد، قبل ليلة واحدة من عرض الموسم الجديد للمسلسل في الولايات المتحدة، والتقطت صورا لهيلتون وهي متألقة في فستان نصف دانتيل في حفلة كوشيلا، لحضور المهرجان السنوي للموسيقى والفن.

ووضعت هيلتون على رأسها تاجا مستوحى من شخصية أيرون ثرون، الشخصية الخيالية في المسلسل، وكان فستان دون أكمام ووصلت فتحته إلى فخذيها، ولم ترتدي أي إكسسوارات سوى قفازات صغيرة غطت كفيها وكشف عن أصابعها باللون الأسود، وأسوار باللون الفضي، وكذلك نظارة شمس بعدسات سوداء اللون وإطار ذهبي، وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلا على كتفيفها بع تمويجات واسعة، وكان مكياجها بسيطا خفيفا وأرفقته بأحمر شفاه باللون الوردي الفاتح.

وظهرت باريس في هذا الحفل، لتأكد على عزوبيتها بعد انفصالها عن النجم كريس زلكا في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث قالت إن ليس لديها وقت للحب، وأضافت: "ليس لدي وقت للحب في الوقت الحالي، بالكاد أجد وقتا لنفسي. أسافر أكثر من 250 يوميا في العام، أركز الآن على نفسي وعملي وأصدقائي." لكن باريس غير قلقة من فكرة عدم ارتباطها برجل مع مرور الوقت، حيث تقول إنها محاطة دائما بالشباب الذين يمكنها الاختيار من بينهم، وتصر على أن رجلها المثالي سيكون شخصا وفيا يمكن أن تثق به.

وأتت تصريحاتها بعد شائعات في يناير/ كانون الثاني، تفيد بأن كريس لا يزال يحب خطيبته السابقة، إذ قال مصدر لصحيفة "ديلي ميل": "لا يزال يحب باريس، ويريد العودة إليها. يخبر أصدقاءه بأنها حب حياته."

Advertisements

وشوهدت باريس في نهاية فبراير/ شباط، مع المغني ماشين غن كيلي، في حفل إطلاق مجلة ثنغس، في لوس أنجليس، وقال الحضور إن أجواء الرومانسية بينهما كانت واضحة، كما شوهد كريس مع فتاة في بداية هذا العام، ولكن المصدر أصر على أنها مجرد صديقة؛ لأنه لا يزال واقعا في حب باريس.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- إطلالة أنيقة لباريس هيلتون في حفل "DIAMOND BALL"

- تألّق باريس هيلتون خلال عرض "فتيات القوة"