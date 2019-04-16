بالصور| بطولات نسائية في رمضان 2019.. أبرزها "سوبر ميرو" و"البرنسيسة بيسة"

يُعتبر هو الموسم الأكبر في عرض المسلسلات، يتنافس فيه كبار النجوم على تربع القمة، وبينما يكون السباق قائما، يحاول فنانون إيجاد مساحة لأنفسهم على الساحة الفنية، ومن بينهن فنانات أول مرة يقدمن بطولة مطلقة، أو بطولة مناصفة مع رجل.

إيمي سمير غانم

بين هؤلاء الفنانات إيمي سمير غانم، التي تقدم بطولة ومسلسل باسمها "سوبر ميرو"، حيث تظهر بشخصية "طامية" التي تعمل صحفية في إحدى المجلات، ويشاركها البطولة الفنان حمدي الميرغني، وذلك بعد خوضها عددا من التجارب الفنية سواء مع زوجها حسن الرداد مثل فيلم "زنقة ستات"، أو أفلام أخرى مثل "بلبل حيران"، و"تيتة رهيبة".

حصلت قناة "تن" على حق عرض المسلسل خلال رمضان، وأعلنت ذلك عبر "إنستجرام"، المسلسل تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، يشاركها البطولة ملك قورة وبيومي فؤاد.

ياسمين صبري

دخلت ياسمين صبري سباق رمضان 2019، بمسلسل جديد يحمل اسم "حكايتي"، وتعتبر هي أول بطولة نسائية لها، وتقدم ياسمين شخصية تمر بظروف صعبة مع عائلتها، ما يضطرها لتغيير حياتها ويشارك فى بطولة المسلسل وفاء عامر، وإدوارد، ويمثل تشجيعا للشباب من الفنانين على خوض تجارب منفردة.

مي عز الدين

"البرنسيسة بيسة" هو اسم المسلسل الذي اختارته مي عز الدين لها في رمضان 2019، حيث قدمت العام الماضي مسلسل "رسايل" الدرامي، وتحولت هذا العام إلى الكوميديا، المسلسل يشاركها فيه البطولة خالد سليم وأحمد حاتم ومها أحمد، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

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ياسمين عبدالعزيز

غابت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن دراما رمضان العام الماضي، لتعود بمسلسل "الملكة" لرمضان 2019، وكان أول بطولة نسائية لها في مسلسل رمضان 2017، بتقديمها مسلسل "هربانة منها إنتاج "سينرجي"، وهي نفس الشركة التي تنتج لها العام الحالي، المسلسل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف وإخراج حسام علي.

دنيا سمير غانم

تعود للدراما من جديد بمسلسل "من أول نظرة" ويعرض 3 قصص خلال الشهر، ويشاركها البطولة محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة، "من أول نظرة" من إخراج خالد الحلفاوي والمؤلف أيمن وتار.

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