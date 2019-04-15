"القومي للمرأة" يطلق "صوتك لمصر" لتوعية السيدات بالمشاركة في الاستفتاء

دشن المجلس القومي للمرأة في جميع فروعه بالمحافظات، حملة طرق الأبواب بالأسواق وتنظيم ندوات في "منشية منشية ناصر، وحي شبرا مصر، وروض الفرج، ودار السلام"، لتوعية السيدات بأهمية المشاركة في استكمال مسيره البناء والتنمية ودعم الاستقرار، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جاء ذلك في إطار حملة "صوتك لمصر بكرة"، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع فروعه بالمحافظات، لكون المرأة شريك أساسي في المجتمع، لتحقيق دورها الإيجابي بالمشاركة في صنع القرار.

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وتطرقت الندوات التي نظمها المجلس إلى توعية السيدات بأن لكل مواطن حرية الرأي خلال الاستفتاء، مستهدفين من الندوات 14983 سيدة.

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