اليوم.. إعلان ملكة المحجبات العرب وأفريقيا لعام 2019

يُقام اليوم، حفل اختيار ملكة المحجبات العرب لعام 2019، في تمام الساعة الـ 6 ونصف مساء، بإحدى الفنادق بمدينة السادس بأكتوبر، وذلك بحضور باقه من الفنانين.

ومن المُقرر أن يقام علي هامش المهرجان العديد من عروض الازياء، لمروة البغدادي، ومحمود المصري.

وكانت الدكتورة نهى حمدي رئيسة المهرجان، أعلنت عن تقديم العديد من الهدايا والمفاجآت للفائزة باللقب لعام 2019.

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وأضافت خلال بيان صحفي، أن الشيخ هاني أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة (للكل) السعودية وضيف شرف المهرجان، أعلن عن تقديمه لرحلة عمرة شاملة الإقامة والطيران للفائزة بلقب ملكة المحجبات العرب وأفريقيا الموسم الخامس".

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الخاصة بمصر والدول العربية تضم كلا من محامية المرأة رشا صبري، والإعلامية المغربية حجيبة ماء العينين، ومصممة الأزياء المصرية مروة البغدادي، والمصممة رانيا يوسف، والمصممة المغربية سعيدة الحميدي، والإعلاميين البنانيين زارية باريكيان، وبدوان شحميني.

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