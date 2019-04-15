بالصور .. تعرفي على الرجل الأكثر أناقة في دبي للمرة الرابعة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حقق السوداني نادر تيراب إنجازا جديدا، وذلك إثر فوزه للعام الرابع على التوالي بلقب الرجل الأكثر أناقة، ونشر مركز دبي الإعلامي على صفحته على موقع تويتر خبر فوز نادر تيراب، مرفقا بصورة للشاب الأنيق وزوجتة وهو يرتدي بدلة بنفسجية

وكان تيراب، الذي يعمل موظفا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فاز أيضا العام الماضي بلقب الرجل الأكثر أناقة في بطولة كأس دبي العالمية للازياء .

وقد اختار تيراب الذي لا يحترف مهنة تصميم الأزياء ويمارسها كهواية شخصية أن يطل على لجنة التحكيم التي تعرفه جيدا بطلة بنفسجية، لكن هذه المرة برفقة زوجته، حيث وزع ألوان زهرة الفيوليت على فستان نسائي، بينما شع البنفسج الداكن وبدرجاته الفاتحه على بدله الرجالية.

ولكن كيف يختار تيراب أزيائه؟

وقال تيراب في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إن عملية اختيار أزيائه تعد "مرحة"، إذ لفت إلى أنه "لا يركز على الصرعات الأخيرة" بقدر ما يركز على "الألوان والقياس".

وعند اختيار الأزياء المختلفة يؤدي عامل اللون دوراً فعالاً في إعطاء الزي رونقاً مختلفاً وخاصة عندما يتعلق الأمر بارتداء الزي في فصل معين، إذ أشار تيراب إلى أنه عادة ما يتجه نحو الألوان الفاتحة في فصل الصيف، ويختار القماش الخفيف.

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ولا يختلف الأمر حين يقرر الرجل السوداني البالغ من العمر 37 عاماً، اختيار البدلة التي ينوي المشاركة فيها بحدث كأس دبي العالمي، إذ أوضح أيضاً أن "الألوان" هي الشيء الأول الذي ينظر عليه في مسابقات كهذه"، لافتاً إلى أن القياس والقصة هي "المفتاح للأزياء الأنيقة".

أما فيما يتعلق بالشخصيات التي يحب تيراب أزياءها وتلهمه دائماً، فتصدر اسم الكوميدي الأمريكي، ستيف هارفي أول اللائحة كالشخصية التي تبقي تيراب مندفعاً، بينما اختار الرجل السوداني المصمم البريطاني، أوزوالد بواتانغ، كمثله الأعلى في عالم الأزياء.

ورغم أن الألوان وقصة التصميم تلعبان دوراً فعالاً في تألق الزي، ولكن تيراب نوه إلى أن "الإحساس بالزي" مهم أيضاً، إذ تابع قائلاً أنه "إذا لم يحس بأنه مرتاح في الزي، فلن يخرج فيه".

وفي آخر إنجازاته، حصد تيران برفقة زوجته، على لقب أفضل زي لثنائي بكأس دبي العالمي، حيث ارتدى بدلة تعكس الدرجات المختلفة من لونه المفضل، أي البنفسجي، كما نسق بين بدلته وفستان زوجته الذي اختلط لونان فيه الأبيض والبنفسجي الفاتح.

وعادة، ما يختار تيران الأزياء التي تجعله يتميز عن غيره من الأشخاص، وهذا ما يجعله برأيه مختلفاً عن الآخرين، كما لفت إلى أن "العرب أو السودانيين لن يرتدوا" ما يرتديه لأنهم يحبون ثقافتهم وهذا "شيء جيد" على حد تعبير تيراب، إلا أنه تابع قائلاً: "في الجهة المقابلة إنها سنة 2019، وعلينا أن نجرب الأشياء الجديدة التي قد تكون جزءاً من ثقافتنا أيضاً".