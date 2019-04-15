طبيب نفسي: "مخفي ومنيل على عينه" أبرز ألقاب الرجال لدى زوجاتهم

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن أدوار الرجال الاجتماعية تغيرت كثيرًا في المجتمع المصري، حيث أصبحت مهنة الطبخ موجودة بكثرة بين الرجال، وكذلك الكوافير، رغم كونها اقتصرت على المرأة في أغلب الفترات.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن أغلبية الرجال لديهم أسماء حركية لدى زوجاتهم، حيث توجد زوجات تُلقب الزوج بـ"المخفي" و"المنيل على عينه".

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن دراسات نُشرت مؤخرًا ذكرت أن الرجل المصري أصبح أكثر ثرثرة من النساء، فعندما يجلس الرجال في جلسات جماعية دائما ما تكون المرأة محور النقاش الرئيس للمجموعة.

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