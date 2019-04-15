الكنافة بالجبن على الفحم، واحدة من أطباق الحلويات الشهية، اشتهرت بها سوريا وانتقلت مؤخرًا إلى مصر.

يمكنك تحضيرها بالمنزل لأولادك، لضمان جودتها، ومذاقها، بخطوات الشيف، نورهان ميشيل، مقدمة برنامج "حكاوي المشاوي" على فضائية "CBC سفرة".

مكونات الكنافة بالجبن على الفحم:

كنافة مفتتة

شرائح جبن عكاوي

جبنة موتزاريلا مبشورة

سمنة

لون طعام برتقالي

فستق مفروم

شربات

فحم

طريقة تحضير الكنافة بالجبن على الفحم:

قومي بتفتيت الكنافة جيدًا.

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ضيفي سمن ذائب للكنافة، واللون البرتقالي، وأمزجيهما سويًا.

احضري صينية وضيفي طبقة من الكنافة، ثم طبقة من الجبن العكاوي، والموتزاريلا، ثم طبقة كنافة أخرى، واضغطيها جيدًا.

ضيفي سمن ذائب على الوجه.

ضعيها على الفحم وقلبيها باستمرار، حتى تنضج على الوجهين.

ضيفي لها الشربات، والفستق.

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