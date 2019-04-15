طريقة عمل جاتو شاتو

تعد حلوى "جاتو شاتو" من الأطعمة المفضلة لدى كثيرين، ويمكن إعدادها في المنزل سريعًا، وبتكلفة بسيطة.

وفيما يلي شرح لكيفية إعداد جاتو شاتو صحي، على طريقة الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد، المنشور على موقع قناة CBC سفرة.

المقادير

بيضتان

كوب دقيق أبيض

كوب زيت

كوب سكر ناعم

نصف كوب حليب

نصف كوب كاكاو خام

ملعقة صغيرة بكينج بودر

فانيليا

رشة ملح

بالفيديو الكحك الناعم على طريقة سالي فؤاد

طريقة التحضير

1- يضاف الحليب مع السكر، ويضربان جيدا في الخلاط.

2- يضاف الزيت والفانيليا مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح المزيج ذا قوام كريمي.

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3- يضاف الكاكاو مع الاستمرار في الخلط.

4- يفصل نصف كمية المزيج السابق في طبق منفصل لاستخدامه كصوص.

5-يضاف البيض للمزيج السابق والدقيق بالتدريج والبكينج بودر ويضرب جيداً في الخلاط.

6-تفرغ المكونات في صينية مدهونة بالزيت.

7-تُضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.

8-تترك لتهدأ دقائق ثم يتم يضاف الصوص على سطح الكعكة.

9-توضع في الثلاجة وتقدم بعد أن تبرد.

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