استشاري يوضح الأمراض النفسية التي تصيب الأطفال بعد الطلاق وكيفية تأهيله

براءة قتلتها الخلافات الزوجية، مشكلات نفسية يمر بها الأبناء بعد طلاق الوالدين تنتهي إلى فقدان الطفل الثقة بالنفس ويتحول إلى طفل مشتت بين الآباء.

وعن الأمراض النفسية التي تصيب الأبناء بعد الطلاق، أكد محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن الطفل يصاب بالإحباط والاكتئاب بعد انفصال الوالدين.

وتابع أثناء حديثه لـ"هُن"، أن الطفل يتحول إلى شخصية ضعيفة غير قادر على المقاومة، ويفقد الثقة في الأب والأم لعدم القدرة على التعامل مع العالم الخارجي.

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وأكد من ضمن الأمراض إصابة الطفل بتبول لا إرادي، ويدخل في حالة اكتئاب نتيجة فقدان الثقة في الآباء.

ولتأهيل الطفل لتقبل فكرة الطلاق، نصح بضرورة عدم قيام الآباء بمنع طفلهم من زيارة أحد الطرفين، ويجب تأهيله لتقبل فكرة الطلاق وذلك عن طريق الاحترام المتبادل بين الزوجين، وإبعاد الطفل عن الخلافات بينهما.

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