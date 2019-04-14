النوم أفضل علاج عند إصابتك بنزلات البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تكثر الإصابة بنزلات البرد خاصة مع التقلبات الجوية، فهي من أكثر الأمراض الشائعة، ويفضل الكثيرون البحث عن العلاج الطبيعي للتخلص من هذا المرض، ولكن هل فكرت يومًا أن النوم هو علاجك الأفضل؟

وفقًا للدراسة الحديثة التي قام بها باحثون ألمان أن النوم يعزز من كفاءة الخلايا المناعية، والتي تعمل على مقاومة الفيروسات التي أصابت الجسم، كما إنه يحسن من فرصة تدميرها للخلايا المصابة بالفيروسات.

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واستطاع العلماء أن يثبتوا من خلال التجارب البحثية أن قلة النوم والتوتر يؤديان إلى رفع مستويات الهرمونات التي تعرقل عملية الانتقال التي تساعد في تنشيط البروتينات اللزجة.

لذلك يوصي العلماء أن يحصل الشخص على كمية النوم الكافية كل ليلة وأن يتجنب التوتر المزمن.

كما أفادت أيضًا بعض الدراسات إلى أن تناول مكملات غذائية تحتوي على فيتامين (د) بصفة يومية يساعد على تفادي الإصابة بنزلات البرد.