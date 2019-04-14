جفاف الفم و التهاب العين.. إليك أضرار استخدام المروحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: عادةً ما يلجأ الأشخاص مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى تشغيل المروحة الكهربائية، في محاولة لتلطيف وتبريد الغرفة التي يمكث فيها، دون إدراك لمدى خطورة التعرض لهوائها بشكل مباشرة، خاصة أن ريشاتها يلتصق بها الغبار والأتربة، التي قد يؤدي استنشاقها إلى الإصابة بالمشكلات الصحية. لمزيد عن جفاف الفم والتهاب العين.. اضغط هنا

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