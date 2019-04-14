5 زيجات لـ سمية الخشاب.. تألق فني بعد الطلاق الأول والأخير

الرسائل الخفية في حلقة سمية الخشاب وعمرو أديب: "انضربت.. فاتطلقت"

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ربما لم تستطع مواجهة كل زيجة فاشلة، إلا أنها حاولت وبإصرار الحفاظ على تألقها الفني في أول وآخر كبوة، لم تدخل في دوامة الاكتئاب، ارتدت الأصفر وخرجت لجمهورها بأغنية جديدة عقب انفصالها الأخير من أحمد سعد، وكأن الزمن يعيد نفسه، حيث انطلاقتها الأولى إلى عالم الفن؛ حينها صممت على الطلاق وهي في سن الـ23 من عمرها، وبعدها مباشرة دخلت استوديوهات التصوير، واستطاعت تحقيق النجاح في مجال جديد عليها.

كانت بداية "سمية" الفنية أمام صلاح السعدني، ونهال عنبر، ولطفي لبيب من خلال مسلسل "الحساب" عام 1998، وقبل أن يعرض المسلسل عبر الفضائيات، رشحها المخرج الكبير مجدي أبو عميرة للمشاركة لدور"نجاة" في مسلسل "الضوء الشارد" مع عدد من نجوم الفن "سميحة أيوب، جمال إسماعيل، وممدوح عبدالعليم"، وهو المسلسل الذي كان انطلاقة حقيقة لها.

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وبعدها وتحديدا عام 2000، شاركت سمية الخشاب في مسلسلي "سامحوني ما كنش قصدي، والفجالة"، وفي 2001 شاركت في فيلم "رانديفو"، ثم فيلم "الرجل الأبيض المتوسط "و"عائلة الحاج متولي" الذي كان أحد أهم المحطات في حياتها الفنية.

أما زيجاتها الثلاث الأخرى فشهدت خفوتًا فنيا قبل انطلاقة أخيرة، فكان طلاقها الثاني من رجل أعمال عربي لم يعرف عنه الجمهور إلا عام 2014 وخلال الانفصال، وكشفت "سمية" وقتها أن طليقها أصر على الاحتفاظ بزواجهما بعيدًا عن وسائل الإعلام، لأنه لا يحب أن يكون تحت الأضواء، إلا أنها بعد الطلاق تراجع وجودها على الساحة الفنية.

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وفي عام 2015، أعنلت سمية عن طلاقها الثالث، وكان غامضًا، ورفضت الكشف عن تفاصيله، لكنها اعترفت خلال برنامج تليفزيوني أنها طلقت للمرة الثالثة بعد زواج قصير من شخص رفضت الحديث عنه.

وبعد الطلاق مباشرة، لم تقدم إلا فيلم "الليلة الكبيرة" عام 2015، أمام محمود الجندي وزينة، كما لم تقدم إلا مسلسلًا واحدًا "يا أنا يا أنتي" مع الفنان أحمد بدير، والفنانة فيفي عبدو.

كما أعلنت "سيمة" في نهاية عام 2015، طلاقها الرابع من الطيار الذي تعرفت عليه في مسقط رأسها بمدينة الإسكندرية، لكنها أيضا لم تفصح عن اسمه أو تكشف صورته للجماهير، واكتفت فقط عبر أحد البرامج بالإشارة إلى زواجها منه بعد قصة حب وصداقة طويلة، ولكنها عادت وأعلنت خبر طلاقها للمرة الرابعة.

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وأحيت الفنانة سمية الخشاب، عام 2016، عدة حفلات فنية، وأطلقت أغنية "يا مسكين".

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كما أطلقت قبل أيام من إعلانها خبر طلاقها الخامس من الفنان أحمد سعد، والذي تزوجته في أكتوبر 2017، أغنيتها الجديدة "بتستقوى"، وأعلنت أنها ليست مرتبطة بأي أعمال فنية حاليًا.

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"سمية أعنلت أيضا عدم التحاقها في السباق الرمضاني المقبل، موضحة أنها ستشارك في أعمال فنية كثيرة عقب رمضان.

وبينت "سمية" استعدادها لعمل درامي سينمائي وآخر مسرحي خلال الفترة المقبلة، مضيفة: "ده رزق وجايلي بعد رمضان".

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