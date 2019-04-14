بالفيديو| مصممة أزياء عراقية: أعمالي ليست للنساء فقط

قالت مصممة الأزياء العراقية هناء الصادق، إنها قدمت عرض لأزياء الصيف والربيع في العراق بعنوان "شوق" نظرًا لأنها تغيبت عن العراق لأكثر من 45 عامًا حينما غادرت العراق عام 1970.
وأكدت "الصادق"، في حوار خاص لبرنامج "يوم جديد" المذاع عبر فضائية "الغد"، أنها قدمت في هذا العرض لأول مرة أزياء رجالي وهو لم يحدث من قبل، مبنية أن العديد من الأميرات والملكات والممثلات في مختلف الدول العربية يرتدون من أعمالها، لافتة إلى أن الإكسسوارات والحلى أصبحت نمط مميز لكثير من الأزياء العربية.
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