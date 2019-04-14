الأناقة التقليدية الحديثة: عنوان مجموعة الزفاف من مونيك لولييه لربيع 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت المصممة الشهيرة مونيك لولييه تشكيلتها الجديدة لأزياء الزفاف لموسم ربيع 2020، وفي حديثها عن المجموعة المستوحاة من الحدائق الإيطالية قالت: "كانت لدي رؤية واضحة جدًا لما أردت القيام به، أردت أن أصمم فساتين مميزة تتحدى الزمن"، ووصفت بعضًا من هذه الفساتين بأنها "تقليدية حديثة"، وهذه المرة منحت الأولوية للشكل و الصورة الظلية بدل الزينة والتطريزات المعتادة.

برز فستان الـ ballgown بأكمام طويلة من الساتان الناعم، أما الإطلالات الأخرى فأتت بتفاصيل دراماتيكية مثل الأطراف غير المتماثلة، الدانتيل المطرز بالأزهار الضخمة، و ذيول مبالغ فيها.

كما تضمنت المجموعة فستان الـ ballgown بأكتاف عارية، وتنورة منتفخة، وأكمام منتفخة من الحرير الخفيف، لذلك كان حجمه ضخمًا ولكن وزنه خفيف جدًا، وبكونها معروفة بحبها للأقمشة الناعمة والصور الظلية الأنثوية، يمكن تلخيص التصاميم على أنها "حالمة ورومانسية"، وحرصت المصممة على إرضاء جميع النساء بتقديم تصاميم ملائمة لمختلف أنواع الأجسام، بدءًا من الفساتين الحريرية بدون حمالات إلى الفساتين الضيقة ذات الأكتاف المنسدلة.

وصرحت المصممة أن زبوناتها يرغبن في فستان زفاف بطابع شخصي وحميمي، قائلة: "حاليًا هناك إقبال كبير على الفساتين التقليدية، لكن لا تزال العرائس ترغبن في رؤية تصاميم جديدة، إنهن مستعدات للتجربة"، ولذلك تضمنت المجموعة أيضًا سترات وكابات جديدة للعروس التي تريد ارتداء الأكمام ولكن ليس بالضرورة طوال الليل.

أضفت الأزهار الخضراء المقتبسة من الحدائق على بعض تصاميم هذه المجموعة لمسة منعشة وراقية.