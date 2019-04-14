كيف كانت تبدو أدوات التجميل منذ 100 سنة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يبدو أن رغبة السيدات في أن محافظتهن على جمالهن والتمتع بحيوية وروح شبابية أمر فطري غير مرتبط بمكان أو زمان، فقبل التقدم التكنولوجي والتطور الصناعي الحديث، كانت هناك بعض المحاولات والمعدات التقنية البسيطة التي كانت تستعين بها السيدات لجعلهن أكثر جمالًا، والتي تطورت فيما بعد وأصبحت أهم الأدوات التجميلية التي تعتمد عليها عديد من النساء مثل السشوار وأجهزة التخسيس.

وفي هذا التقرير ننشر لكم كيف كانت تبدو أدوات السيدات التجميلية وكيفية كانت تستخدم منذ 100 عام، ويمكنكم الإطلاع عليها خلال الصفحات التالية..