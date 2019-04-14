مفاجأة..مشروبات الطاقة تسبب الكسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق

من اسمها يُفترض من مشروبات الطاقة أن تزيد مستويات النشاط البدني والعقلي عندما نتناولها، لكن ما يحدث هو العكس تمامًا.

هناك دراسة من جامعة منيسوتا وجامعة ديوك الأمريكيتين، تقول إن مشروبات الطاقة تسبب الكسل وبعض السلوكيات السيئة خصوصًا لدى المراهقين، فالمستويات المرتفعة من السكر والكافيين تزيد من كمية الوقت الذي يقضيه المراهقون أمام التلفاز وألعاب الفيديو بالإضافة إلى قلة النوم وانخفاض مستوى النشاط البدني كما تزيد من مخاطر تدخين السجائر.

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