الجمبسوت يسيطر بأشكاله المختلفة على موضة الصيف هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

سيطر الجمبسوت بأشكاله المختلفة على موضة صيف 2019، إذ عاد الأوفرول من جديد بقصات وتصاميم مميزة، ليناسب أشكال الجسم المختلفة.

وتختلف أنواع الأقمشة المصنوع منها الجمبسوت، حسب المكان ونوع الإطلالة، فرأينا الدنيم منتشر بقوة في شوارع وأسابيع الموضة العالمية، وهو مناسب في المساء والصباح لإطلالتك اليومية العادية.

أما الجمبسوت بقماش الترتر، يعتبر من أحدث الصيحات وأكثرها رواجًا. كما رأينا العديد من النجمات اللاتي قمن باعتماده في المهرجانات والمناسبات الهامة.

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وظهرت أيضا تصاميم الجمبسوت المستوحاة من أزياء السبعينات بالألوان الكلاسيكية مع السراويل الواسعة، وهذا النوع مناسب أكثر للإطلالة المسائية، والمناسبات البسيطة.

وبرزت تصاميم الجمبسوت بالقصات المحتشمة لتناسب المرأة المحجبة، وتميزت بالألوان الجريئة والقوية، والأقمشة ذات الخطوط الطويلة، والجمبسوت بالأقمشة الحريرية المزينة بطبعات الورود، وتصاميم الكشاكش والطيات الأمامية، تلائم إطلالتك بعد الظهر.

وعاد بقوة الأوفرول الرياضي أيضًا بقصات فضفاضة مع جيوب كبيرة، يمكنك تنسيقه مع حذاء رياضي لإطلالة كاجوال، أو حذاء ذو كعب عالي وسترة من البليزر لإطلالة كلاسيكية