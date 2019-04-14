انت الان تتابع تفاصيل خبر حكم بإعدام إيرانيَّين قتلا شيخاً من الأسرة الحاكمة بالكويت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 05:56 مساءً - قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بإعدام إيرانيين اثنين، بعد إدانتهما بقتل شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد وخادمة إندونيسية وكويتي، بدافع السرقة.

وقالت مصادر قضائية لوكالة "الأناضول": إن "الحكم بات ونهائي، لكنه يحتاج لمصادقة أمير الكويت (الشيخ صباح الأحمد الصباح) لتنفيذه".

وتعود القضية إلى نوفمبر 2016، حيث عُثر على شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة وكويتي سبعيني وإندونيسية مقتولين في منطقة سلوى بمحافظة حولي (جنوبي العاصمة).

وأضافت المصادر أن المحكمة قضت بتغريم مواطنين كويتيين اثنين مبلغ 200 دينار (640 دولاراً أمريكياً)؛ لاتهامهما بتزويد المتهم الأول بسلاح غير مرخص ارتكب به جريمته، وحيازة ذخائر عيار 9 ملم بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

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وفي مايو 2017 قضت محكمة الجنايات الكويتية بإعدام الإيرانيين شنقاً، كما قضت المحكمة بتغريم مواطنَين بتهمة بيع سلاح ناري للمتهمَين لم يكن مرخصاً، ثم أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، الحكم عقب ذلك.

وأعلنت وزارة الداخلية في 2016 أن الأجهزة الأمنية قبضت على إيرانيَّين؛ الأول يدعى "محمد عبد الرضا نواصري"، مواليد 1976 ويعمل طباخاً لدى صاحب المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، الثاني يدعى "علي محمد البوغبيش"، مواليد 1985.

وأضافت أن التحريات كشفت أن الأول كبل الضحايا من الأيدي والأرجل تمهيداً لإتمام الجريمة، والثاني هو من قتلهم بواسطة مسدس، بعد أن وضع الاثنان معاً سيناريو الجريمة.

وأوضحت الإدارة في ملابسات الجريمة أن المتهم الأول كان موجوداً في الشقة واتصل بصديقه لتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها مسبقاً، وذلك بعد أن حددا التوقيت المناسب لتنفيذ الجريمة، وسرقة مبلغ قدره 276 ألف دينار كويتي.