انت الان تتابع تفاصيل خبر المخابرات الألمانية تحذر من خطر اليمين المتطرف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 05:56 مساءً - حذر رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (جهاز المخابرات الداخلية)، توماس هالدنفانغ، من الخطر الذي يشكله اليمين المتطرف على قيم التعايش المشترك، من خلال تسريب أفكاره إلى طبقات الشعب المختلفة المتذمرة من السياسات الحكومية القائمة.

وأكد هالدنفانغ، في حوار مع صحيفة "ويلت أم سونطاغ" المحلية، اليوم الأحد، أنهم رصدوا قيام مجموعات اليمين المتطرف المختلفة بتأسيس شبكة تواصل مكثف فيما بينها.

وقال هالدنفانغ: "يجب الانتباه بشدة إلى التطورات التي حصلت على مستوى بنية اليمين المتطرف خلال الأعوام الاخيرة".

من جهة أخرى، ذكر هالدنفانغ أن تنظيم "داعش" الإرهابي ما زال متواجدا في سوريا والعراق رغم تقلص خطورته بشكل كبير.

Advertisements

ولفت إلى أن الانترنت ساهم في رفع إمكانيات التواصل بين الإرهابيين، والمتطرفين فيما بينهم.

وتواجه ألمانيا تزايداً لافتاً في عدد جرائم اليمين المتطرف، ما يؤشر على توسع نطاق فكر عنصري يهدد التعايش المشترك.

ونفذت جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا، 578 هجوماَ ضد المسلمين والمساجد خلال 2018 الماضي، أي بمعدل 196 هجوم في الربع الأول من العام، و192 هجوم في الثاني، و190 هجوم في الثالث، في حين لم يصدر حتى الآن عدد حالات استهداف المسلمين في الربع الأخير من العام الماضي، وفي بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

وشملت الهجمات ضد المسلمين حالات عديدة مثل توجيه الإهانات والتحرش، وإلحاق أضرار مادية بالمساجد، وكتابة ألفاظ عنصرية على جدرانها، حيث جُرح فيها 40 شخصا على الأقل.