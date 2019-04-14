مذيعة وصديقة زوجة لاعب زملكاوي.. من هي مشجعة الأهلي الباكية بمباراة صن داونز؟

ظلت جالسة على مقعدها حتى انطلاق صافرة النهاية، ومشاعر الحسرة تطغى على ملامحها، متشبثة بعلم الأهلي وشعاره، والدموع تنهمر من عينيها وهي تودع حلم الساحرة السمراء الذي طال انتظاره وسط الجماهير.

هكذا وثقت عدسات الكاميرات، إحدى مشجعات الأهلي، التي ذهبت أمس لمساندة الفريق، في مهمة شبه مستحيلة، أمام نظيره "صن داونز"، ورغم صعوبة صعود الفريق، إلا أن مشجعيه لم يخذلنه قط، ظلوا خلف المارد الأحمر في تلك الليلة، التي انتهت بانتهاء حلم البطولة الأفريقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفتاة، المُشجعة الباكية، بالمدرجات، مشيدين بانتماءها لفريقها، الذي بدى واضحًا أمام الكاميرات.

وترصد "هُن" عدة معلومات عن تلك المُشجعة:

- تُدعى هنا جمال، ودرست بإحدى كليات الإعلام.

- بدأت مشوارها الإعلامي، في المشاركة بتقديم البرنامج الشبابي "عز الشباب" على فضائية "روتانا".

- قدمت برنامج بعنوان "بنت وولد" على قناة "سي آر تي".

- انتقلت من تقديم البرامج الشبابية للبرامج الاجتماعية من خلال برنامج "مع الناس" على فضائية "الحدث".

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- قدمت برنامج "هنا والناس" عبر فضائية "كوريكت".

- معروفة بانتماءها الشديد للنادي الأهلي، حتى أن أغلب صورها التذكارية تحمل شعار المارد الأحمر.

- صديقة مُقربة لـ "ميرفي النقاز" زوجة لاعب الزمالك، التونسي، حمدي النقاز، وظهرت معها في أكثر من مناسبة، أبرزها عيد ميلاد ابنة الأخيرة.

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