بالصور| قبل مواجهة الزمالك وأغادير.. زوجة تامر حسني بـ"تيشرت" المغرب

قبل ساعات من إنطلاق مباراة نادي الزمالك ونظيره المغربي حسنية أغادير، أطلت مصممة المغربية الأزياء بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، بإطلالة تحمل العلم المغربي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "بسمة" بأزياء كاجوال، تتكون من "تي شيرت" أحمر اللون للعلم المغربي، وبنطلون "جينز"، بالإضافة إلى شعر مستار أصفر اللون، والذي تميز بأنه طويل للغاية.

"أنا مجرد فتاة مغربية أمازيغية".. عبارات معدودة اكتفت بها زوجة تامر حسني، للتعليق على إطلالتها دون التحدث عن دعمها لـ"حسنية أغادير".

تجاوز عدد المتفاعلين مع إطلالة "بوسيل" الـ16 ألف تسجيل إعجاب خلال 45 دقيقة، بالإضافة إلى عشرات التعليقات أغلبها نسائية، بعضهن انتقد "اللوك"، والبعض الآخر أشاد بشعرها الطويل، وفريق آخر عبر عن تفضيله لظهورها بشعرها القصير الطبيعي، وسط عدد محدود من التعليقات المعجبة بدعم الفنانة المغربية لفريق بلدها.

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يشار إلى أن بسمة بوسيل، لا تتحدث كثيرا عن الرياضة وكرة القدم، وآخر مرة علقت فيها الفنانة المغربية على حدث رياضي، كانت في 21 نوفمبر 2017، عند تأهل منتخبها لكأس العالم.

ويواجه نادي الزمالك المصري، فريق حسنية أغادير المغربي في تمام الساعة التاسعة، باستاد الجيش بالسويس، في دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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