تناولي التمر والقرفة والعسل.. هكذا تحصلين على رحم نظيف بعد الدورة الشهرية

تواجه بعض الفتيات صعوبة في تنظيف الرحم بعد انتهاء الدورة الشهرية، ويعد ذلك ضرورة لكل سيدة للحفاظ على سلامتها ووقايتها من الأمراض والالتهابات.

وهناك طرق طبيعية تساعد في تنظيف المهبل بعد انتهاء الدورة الشهرية منها كما ذكرها موقع "daily medical".

الزنجبيل

يزيد الزنجبيل نسبة تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية والوقاية من الالتهابات، كما أنه من المشروبات التي تنقى الجسم بالكامل من السموم والدم الفاسد، وبذلك فهو يدعم وظائف الكبد.

ويساعد الزنجبيل في التعرق وإخراج كل ما هو فاسد داخل جسمك، فتناولي كوبًا مغليًّا منه في الصباح على الريق ويمكنكِ تحليته بالعسل.

القرفة

تناول القرفة أثناء الدورة الشهرية يخفف آلامها ويساعد في إخراج الدم الفاسد.

حمام ملح دافىء

بعد انتهاء الدورة الشهرية، خذي حمامًا دافئًا، واجلسي قليلاً في حوض الاستحمام في ماء دافئ مضافٍ إليه ½ كوب ملح؛ فالملح يساعد في تنظيف المهبل وتخفيف الحكة، إن كنت تعانين منها بعد الدورة الشهرية.

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التمر

تناول 3 حبات من التمر في الصباح يساعد الجسم على التخلص من بقايا الدم الفاسد، فالتمر يحفز عضلات الرحم والانقباضات التي تطرد بقايا دم الدورة الشهرية خارج الرحم.

العسل

تناول العسل ينشط الدورة الدموية للجسم، وبالتالي يساعد في سرعة إنزال الدم الفاسد وتنقية الجسد.

الابتعاد عن المنظفات المهبلية

يجب الابتعاد عن استخدام المنظفات المهبلية، فهى عامل أساسي في الإصابة بالالتهابات والعدوى المهبلية.

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