دود المش.. هل يحتوي على البروتين أم يصيبك بالأمراض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

يعتبر المش أو الجبنة القديمة من الوجبات الشهية التي يفضّلها الكثير من المصريين، ويعتقد البعض أن المش المليء بالديدان واليرقات، غني بعنصر البروتين اللازم لصحة أجسادهم، فما صحة ذلك؟

كيف يصل الدود إلى المش؟

يقول الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن المش يتم تحضيره بتعريض الجبن القريش إلى أشعة الشمس، ما يجعلها عرضة للذباب، الذي يضع بويضاته عليها، دون أن نلاحظ ذلك، والتي تجد نفسها في بيئة مناسبة حتى تفقس، ليخرج منها بعض اليرقات، التي تفرز بعض البكتيريا، ما يهدد الإنسان عند تناوله بالتسمم.

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