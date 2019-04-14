12 استخدامًا لـ"ماء الورد".. وهذه طريقة تحضيره بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري

تتعدد استخدامات ماء الورد، الموجود في معظم البيوت المصرية، بسبب فوائده سواء للبشرة أو الجسم من الداخل أو الخارج، وطرق استخدامه في إعداد الطعام والحلويات.

في السطور التالية نقدم لكم أبرز استخدامات ماء الورد مع طريقة تحضيره بحسب موقعي "ميديكال نيوز توداي" وهيلث لاين".

المكونات:

- علبة زجاجية معقمة "يفضل أن يكون لونها غامقًا".

- ورد من النوع "الجوري".

- ماء مقطر من الصيدلية أو مياه معدنية.

طريقة التحضير

فكي أطراف الورد ثم ضعيه في الإناء مع المياه على حسب الكمية المطلوبة. ثم ضعيه من يوم إلى 3 أيام في مكان معتم، ثم صفي الورد واستعملي الماء.

ومن أبرز استخداماته للبشرة والوجه:

- يستخدم "تونر" لتنظيف البشرة من جميع الشوائب المحيطة بالجو.

- يستخدم مع الكثير من المكونات الطبيعية كمسكات لترطيب الوجه مع الزبادي.

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- التقشير الطبيعي الخفيف على الوجه مع البن السادة.

- مقاومة الالتهابات وتهييج البشرة بعد إزالة الشعر.

- الحد من الإفرازات الدهنية التي تتواجد في البشرة الدهنية أو المختلطة خصوصًا في الصيف.

- يستخدم ماء الورد مع النشا لتفتيح البشرة.

- يستخدم ماسكًا للتخلص من حب الشباب بإضافة الليمون.

- يستخدم كمادات للعين للتخلص من التجاعيد والهالات السوداء، بشرط وضعها يومياً.

استخدامات ماء الورد للجسم:

- يمكنك استخدامه مطهرًا ومهدئًا لعضات وصاعقات الحشرات.

- يمكنك استخدامه واقيًا من الشمس لكن لفترات قصيرة.

- يستخدم شرابًا يوميًا في الصباح على الريق مع الليمون لإنقاص الوزن.

- حافز أساسي لفروة الشعر لذا يقوم بتدفق المياه ويمنع سقوط الشعر.

- تحسين المزاج من خلال إضافته للماء وشربه.