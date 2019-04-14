تعرف على أضرار الـ"سبليمينت" في بناء العضلات؟.. بدائل طبيعية تغنيك عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

يهتم الشباب عامة بالمظهر وشكل الجسم، خاصة بناء العضلات، الذي يمنحهم القوة أمام الجنس الآخر.

وتعد رياضة كمال الأجسام، واحدة من أكثر الرياضات اهتمامًا لدى كثير من الشباب المصري، ومع التطور الطبي بدأت المكملات الغذائية الكيميائية التي تساعد في بناء العضلات سريعًا في الانتشار.

الدكتور محمد زهران، أخصائي الطب الرياضي وإصابات الملاعب، يوضح لكم في السطور التالية فوائد وأضرار الحبوب المكملة وبدائلها الآمنة والصحية.

في البداية.. ما هي الحبوب الغذائية المكملة؟

هي مركبات بروتينية، وفيتامينات، وكرياتين، على هيئة حبوب دوائية تستعمل في الكثير من الرياضات مثل رفع الأثقال، وفنون قتالية مختلطة، وكمال الأجسام.

وتزيد العضلات أو الوزن، وتقلل دهون الجسم، وتنشط الأداء الرياضي للاعبين، وتتكون من عدة بروتينات منها الحيواني والنباتي لتقوم بتعويض الجسم عن هذه البروتينات والفيتامينات، وتختلف أشاكلها منها السائل، والحبوب، والبودرة.

هل المكملات الغذائية لها آثار سلبية؟

في العموم لا يظهر لها مخاطر أو آثار سلبية غير في شروط محددة:

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1- أن يكون متعاطي المكملات الغذائية لا يقل سنه عن 18 عامًا.

2 - للسيدات تجنب استخدامها في فترة الحمل، غير في إطار التأكد من أنها صالحة أثناء الحمل.

3 - الشراء من شركات غير موثوق بها، إذ يمكن أن تتعرض لعدة مشاكل مثل تغيير في كتابة الجرعات المحددة على منشور الدواء أو انتهاء الصلاحية.

4 - الالتزام بتعليمات الشركة المنشورة علي المنتج بعدد الجرعات سواء واحدة أو اثنين حسب المطلوب لجسمك.

5 - عدم الإفراط في تناولها لظهور نتيجة سريعة، بدون اللجوء إلى طبيب خصوصًا إن كان لديك تاريخ مرضي مع الكبد أو الكلى لابد من تحليل طبي قبل تناولها والإشراف الطبي بشكل منتظم.

هل يوجد بديل صحي وآمن من أكلات أو مشروبات؟

الدكتور محمد زهران قال إنه يوجد بديل للبروتين النباتي مثل الشوفان، الذي له عدة فوائد تساعد على خسارة الوزن، وتقلل الكوليسترول الضار، ويكبر عضلات الجسم إذا أضيف له حليب، ويعطي نشاطًا للجسم لفترة طويلة.

وأضاف زهران، أن الخميرة تعتبر مادة وحيدة الخلايا بها نسبة بروتين نباتي وكروم وفيتامين ب، وتستخدم لتكبير العضلات وزيادة الوزن لكن بجرعات وأكلات محددة لتحصل على نتيجة صحيحة، ويفضل زيارة طبيب ولكن استخدمها غير مؤثر بشكل كبير كبديل للمكملات.

وأوضح أن البروتين الحيواني يمكن اعتبار الأسماك، وصدور الدجاج، والبيض بديلات للحبوب الكيميائية.