شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور من جولتها الأثرية بمنطقة القاهرة القديمة. وظهرت "سلمى" خلال زيارتها لقلعة صلاح الدين الأيوبي، بإطلالة أنيقة فكانت مرتدية "جامبسوت" باللون الأحمر، ونظارة سوداء. Advertisements وتلقت الفنانة الشابة العديد من تعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها، وكتب أحدهم: "قمر"، وكتب حساب آخر "سلمى يا قمر"، بينما عرض أحد المتابعين الزواج منها قائلا "تتجوزيني". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر صور| إطلالة أنيقة لـ سلمى أبو ضيف في القلعة.. وأحد الجمهور: "تتجوزيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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