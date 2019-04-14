"منال" طُلقت قبل زفافها بـ3 أشهر بعد حرق يدها.. ووالدة العريس لها: "بقيتي درجة ثانية"

تحولت أحلامها إلى "كابوس"، بعد تعرضها لحادث قبل زواجها بثلاثة أشهر، نجم عنه إصابتها بحروق في مناطق متفرقة من جسدها، الأمر الذي دفع زوجها إلى تركها.

لم تتوقع "منال. ط"، أن إصابتها ببعض الحروق البسيطة في جسدها سوف يدفع زوجها إلى التخلي عنها بعد إصرار والديه بعدم زواجه منها بسبب التشوهات التي حدثت في جسدها، وتقول "منال"، أثناء حديثها لـ "الوطن": "مفيش أبشع من إحساس إن حد يحسسك إنك درجة تانية لمجرد تعرضي لتشوهات بسيطة في جسمي".

تابعت "منال": "مفيش حد عمل فيا اللي هو عمله كانت خلاص كل حاجة جاهزة علشان نتجوز أقل من 3 شهور وكنت هبقى في بيتى وفجأة كل حاجة راحت لما انسكب عليا مياه مغلية".

لم تصدق السيدة الثلاثينية ما حدث معها بعد قصة حب وخطوبة جمعتهما أكثر من 5 سنوات، ولكنه اختار الابتعاد عنها تلبية لرغبة والدته التي لم تنظر إليها بعين الشفقة والرحمة.

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واستكملت حديثها: "كل حاجة كانت خلاص خلصت والبيت اتجهز واشتريت فستان الفرح ومكنش فاضل غير طباعة كروت الدعوات، وفجأة لاقيت أمه بتقولي مش هيقدر يكمل وحاولت تقول أسباب بعيدة تمامًا عن الأسباب الحقيقية".

مشاعر غيظ وكره سيطرت على "منال"، بعد تعرضها لهذا الموقف، تقول: "لما أمه قالتلي كل شىء قسمة ونصيب واحنا كان مكتوب كتبنا خلاص حسيت إن كل حاجة راحت محستش غير وأنا بطردها من بيتي وساعتها راحت قالتلي ابني مش هيتجوز واحدة درجة تانية".

وقعت هذه الكلمات على "منال"، كالصاعقة: "مستوعبتش كلامها إلا لما المأذون طلقني منه اطلقت وأنا لسه آنسة علشان حروق بسيطة في جسمي مكنش ليا أي سبب تاني علشان اتحول فجأة من بنت كل اللي يشوفها يتمنى الزواج منها لبنت درجة تانية يبتعد عنها الشباب لسببين أولهما طلاقي وأنا مازلت آنسة والآخر الحروق الموجودة بجسمي".

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