عمرو أديب مغازلا سمية الخشاب: "مُطلقة زي القمر.. وألف مين يتمناكي"

ظل الإعلامي عمرو أديب يُمازح الفنانة سمية الخشاب خلال استضافته لها ببرنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، وقال لها "إن شاء الله لما استضيفك الحلقة الجاية تكوني متجوزة"، الأمر الذي أدخلها في نوبة ضحك شديدة على الهواء.

وأضاف "أديب": "إنتي مُطلقة زي القمر، يا رب الناس اللي بتتطلق تبقى حلوة وبالجمال كده، إنتي صغيرة وألف مين يتمناكي".

واختتم حديثة معها: "الطلاق من كلامك شكله حلو أوي على كده".

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