كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن إمكانية عودتها لطليقها الفنان أحمد سعد، وقالت "الله أعلم، بس صعب، الحاجات دي بإيد ربنا، المستقبل لا يعلمه إلا الله".
وعن عدم مسح "الخشاب"، صورها مع سعد، على موقع "انستجرام"، قالت خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر": "الإنسان ده أكلت معاه عيش وملح، وسافرنا مع بعض كتير".
وتابعت: "إحنا غنينا مع بعض، وفيه أغنية عملناها وحققت 40 مليون مشاهدة، وبعدين الذكريات دي كانت جميلة زي ما كنت بقول إن فيه روحانيات".
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب عن إمكانية عودتها لأحمد سعد: "الله أعلم.. بس صعب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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