يعاني العديد من الأشخاص من تراكم حصوات الكلى، بسبب الترسبات المعدنية الصلبة، المتكونة داخل الكلية من الأملاح والمعادن، والأحماض، والتي تصل للجهاز البولي في النهاية، بدًء من الكليتين.

وهناك العديد من الطرق لعلاج حصوات الكلى، بين العلاجات الطبية، والمنزلية:

علاج حصوات الكلى طبيًا، وفقًا لما أورده medicalnewstoday:

العلاج بالأدوية:

يمكن للطبيب أن يصرف للمريض أدوية، كالمضادات الحيوية، أو الحُقن، لتفتيت الحصوات، ومنع تراكمها.

العلاج جراحيًا:

يلجأ العديد من المرضى، للعمليات الجراحية، التي تستهدف تفتيت الحصوات، والتخلص منها.

علاج حصوات الكلى منزليًا، وفقًا لما أورده BOLD SKY:

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تناول شرب الماء بكثرة، من 6 - 8 أكواب يوميًا، للتخلص من الأملاح.

الابتعاد عن المشروبات الغازية

تجنب أو التقليل من المشروبات الغنية بالكافيين.

الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة.

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، والفيتامينات.

تناول شراب البقدونس المغلي، يوميًا، لتفتيت الحصوات.

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