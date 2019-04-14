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البان كيك واحد من الأكلات الشهية وسريعة التحضير، التي يمكن تحضيرها بالمنزل لتقديمه على وجبة الفطور أو العشاء مع الشاي.
حضريه في المنزل بطريقة لايت للاستمتاع بمذاقه دون زيادة وزن، وإليكِ طريقة تحضير البان كيك الدايت.
مكونات البان كيك الدايت:
كوب واحد شوفان مطحون
كوب حليب لايت خالي الدسم
2 بيضة
ملعقة كبيرة فانيليا
معلقه صغيره بيكنج بودر
سكر دايت
مربي لايت "توت / فراولة"
ثمرة موز
طريقة تحضير البان كيك الدايت:
قومي بخلط الشوفان مع الحليب جيدًا، وضيفي معه السكر والبيض.
ضيفي ثمرة الموز، مع الخليط، ثم الفانيليا والبيكنج بودر.
استمري في الخفق، حتى يصبح القوام متماسك.
احضري طاسة تيفال غير قابلة للالتصاق، وادهنيها بالزيت، على نار هادئة.
صبي جزء من الخليط، واتركيه ينضج، ثم أقلبيه على الوجه الأخر.
ادهني البان كيك بالمربي، وقدميه.
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