سمية الخشاب: انفصالي عن أحمد سعد جاء بعد دراسة عميقة

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها اتخذت قرار الانفصال عن طليقها أحمد سعد بعد 13 شهرا من الزواج: "أنا كنت واخدة قرار الطلاق قبل الإعلان بشهور، بس لما ظهر للناس الجمهور اتفاجئوا باللي حصل".

وأضافت "الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"، أنها لا تجد أي مشكلة في سرعة انفصالها عن سعد، حيث ترى أن الزواج عادي جدًا والطلاق عادي جدًا أيضًا، مستطردة: "ما في ناس بتتجوز وتتطلق بعد أسبوع، وفيه بعد شهرين، وفيه بعد 10 سنوات".

وأشارت إلى أنها لكونها فنانة ومشهورة أثار خبر طلاقها مواقع التواصل الاجتماعي وحديث السوشيال ميديا وبرامج التوك شو، موضحة أن قرار انفصالها عن سعد جاء بعد دراسة عميقة.

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