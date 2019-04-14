سمية الخشاب: "لو اتخطبنا فترة أطول مكنتش اتجوزت أحمد سعد"

قالت الفنانة سمية الخشاب إن قرار انفصالها عن طليقها الفنان أحمد سعد لم يكن متسرعًا، موضحة أن عقلها وراء توجيهها للطريق الصحيح وكانت لا تُريد السير وراء قلبها فترة أطول من ذلك، على حد قولها.

وأضافت "الخشاب" خلال حوارها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر": "كان لازم ييجي الوقت اللي أقول لأحمد فيه، الله يوفقك، وربنا يوفقني، طبعا تفاصيل الانفصال متنفعش تتقال قدام الناس".

وتابعت: "على فكرة لو اتخطبنا فترة أطول مكنتش كمّلت، بس حصل خير مفيش مشكلة، الناس بتتجوز وتتطلق عادي".

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