سمية الخشاب عن بكائها بعد الانفصال: "خبر أسود أعيط ليه.. الطلاق رزق"

قالت الفنانة سمية الخشاب إنها طول الوقت وخاصة الفترة الماضية تشعر بالرضا، مازحة: "عمري ما بكيت بعد الطلاق.. خبر أسود.. أعيط ليه ده الطلاق رزق".

وأضافت أنها تتمنى من الله أن يرزق الجميع الرضا وأن يكون الجميع راضون عن حياتهم في كل حال.

وأوضحت "الخشاب" خلال حوارها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أنها بعد الطلاق لم تشعر سوى أن فصلا من حياتها انتهى وبدأت فصلا جديدا، موضحة أن مشكلتها الأساسية أنها كانت تأتي على نفسها ولا تهتم بنفسها قدر اهتمامها بالآخرين.

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وتابعت: "لازم الواحدة تحب نفسها علشان نحب الآخرين، طول ما كان الواحد مش بيحب نفسه مش هيعرف يوصل حبه للآخرين".

وأعلن المطرب أحمد سعد، 28 مارس الماضي، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، بعد زواج دام قرابة العام ونصف.

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