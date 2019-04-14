رحلة عبر التاريخ لاستكشاف معالم مدينة ليفيس الكندية

تتميز مدينة ليفيس Levis في كندا، بطابع البلدة العريقة والنابضة بالحياة، ما يجعلها مثالية للاستكشاف والتجول المُمتع، ويزورها الكثير من السياح انطلاقا من قطار مدينة كيبيك. وتضم ليفيس واحدة من اقدم الابرشيات في كندا وهي ابرشية القديس نيكولا حيث يعود تاريخها الى عام 1694. قوموا بهذه الرحلة في التاريخ بينما تتجولون في محيط الأبرشية ذات المباني القديمة التاريخية والشوارع العريقة. تطل كذلك المنطقة على النهر لذلك توقعوا اطلالات ساحرة.

تقع ليفيس على نهر سان لورانس لذلك من الضروري التجول ورؤية النهر ذي الاطلالات الساحرة ومن هناك لن تروا فقط ليفيس انما أيضا مدينة كيبيك. يمكنكم كذلك التجول بالقطار حول النهار ليلًا وننصحكم بحمل كاميرا لالتقاط الكثير من الصور الجميلة التي تختصر جمال ليفيس.

يمكنكم المرور فوق نهر سانت لورانس مشيا على الاقدام وذلك عبر المرور بجسر كيبيك المخصص للمشاة والذي يمكنكم من الانتقال الى مدينة لأخرى بهذه البساطة. يبلغ طول الجسر 987 مترا بعرف 29 مترا وارتفاع 104 امتار.

توجد 3 قلاع في مدينة ليفيس الكندية على طول نهر سانت لورانس. وقد بنيت هذه القلاع بطريقة استراتيجية تسمح بألا يكون هناك جدارا طويلا متراصًا. القلعة الأولى بناها الجيش البريطاني بين 1865 و1872 وهي اليوم تشكل موقع التاريخ الوطني في كندا ويعرف بـLevis Forts. تعرفوا الى هذه القلعة التي تشبه شكل النجمة عبر جولة متخصصة تأخذكم الى القنوات والغرف تحت الأرض في القلعة وغيرها من التفاصيل التاريخية الهامة.

وتضم ليفيش مركزا واسعا للتسوق سيعجب حتما محبي التسوق. ويضم خصوصا غاليريهات شانيون Chagnon التي يمكن ان تجد فيها الكثير من التذكارات والهدايا مثل الملابس والاكسسوارات وغيرها... واللافت ان المركز التجاري يضم بغالبيته ماركات ومتاجر محلية من كندا وكيبيك. اما اذا اردتم تجربة شيء محلي اكثر فيمكنكم التوجه الى سوق ليفيس ونقطة الارتكاز فيه هو الطعام حيث ستجدون مجموعة من الكيوسك المخصصة لمأكولات اعدها السكان المحليون من منتجات محلية.

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ويعد حي سانت رومويالد St Romuald، الذي يقع على طول نهر لورانس ويعود تاريخه الى 8 آلاف عام لذلك، من اهم معالم المدينة؛ فإن زيارته تشكل رحلة عبر التاريخ. تجولوا بين الشوارع العريقة والمباني القديمة التي تروي قصة الحي التاريخي. في داخل الحي كذلك عدد من المطاعم التي تقع ضمن هذه المباني الى جانب مجموعة من المتاجر التي يمكنكم ان تجدوا فيها الهدايا التذكارية.

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