4 فساتين لا تخلو منها خِزانة الأميرات والملكات حول العالم

تمثل فساتين الدوقات والملكات والأميرات، إحدى صيحات الموضة التي يتم اعتمادها حول العالم، لذلك لا ترتدين آية أزياء بل تعتنين باختيار الأفضل دومًا، وبتحليل ومقارنة أساليب عضوات العائلات الملكية في جميع البلدان، اتضح أن الأميرات والملكات والدّوقات في إنجلترا والأردن وإسبانيا والمملكة العربية السعودية غالبًا ما يحتضن الصيحات ذاتها.

ولوحِظ أن أبرز 4 أنماط فساتين موجودة في خزانة كل أميرة ودوقة وملكة، هي فساتين ميدي بطبعة الأزهار، وفساتين البلايزر، وفساتين السهرة بالكاب، وفساتين المعطف.

وتشترك كلٌ من الأميرة دينا الجهني عبد العزيز وكيت ميدلتون وميغان ماركل في حب فساتين الكاب الراقية؛ إذ ارتدين مرارًا وتكرارًا نسخًا مختلفة من هذا الاتجاه خلال المناسبات الرسمية. وفي الوقت نفسه، فإن الملكة ليتيزيا تجيد ارتداء فستان البلايزر، والملكة رانيا تعرف كيف تتأنق بفستان المعطف بسهولة.

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