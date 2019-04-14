"موسكينو" تطلقُ مجموعة جديدة مُستوحاة من سلسلة ألعاب "ذا سيمز"

تستعدُّ دار الأزياء الإيطالية الشّهيرة، "موسكينو"، إلى إطلاق مجموعة جديدة فريدة من نوعها، وهذه المرّة يكمن سرّ إلهام المجموعة في سلسلة ألعاب فيديو. تطلقُ موسكينو مجموعتها الجديدة، من وحي سلسلة ألعاب الفيديو الشّهيرة "ذا سيمز" The Sims، وستشمل المجموعة قطعًا متنوّعة، بين الملابس والإكسسوارات.

وقد كشفتْ مجلتا "هير" الآيرلندية، و"فاشون يونايتد"، أنّ قطع مجموعة "The Moschino x The Sims" ستكون جاهزة للارتداء. كما ستتضمن مجموعة مُصغّرة، ذات (8) قطع تتميّز بتصميم "البيكسل"، ولكنّها ستتوفّر لمدّة محدودة، من المقرّر أنْ تتوفّر مجموعة "موسكينو x ذا سيمز" في متاجر موسكينو، في مختلف أنحاء العالم، كما ستتوفّر للشّراء عبر موقع موسكينو الإلكترونيّ، وذلك ابتداءً من 13 أبريل/نيسان.

وقال جيريمي سكوت، المدير الإبداعيّ لموسكينو "أحبّ كوني قادرًا على التّخيّل وتصميم عالم فريد من نوعه، وجعله حقيقًا، مثلما فعلت مع ذا سيمز. فدائمًا أسعى إلى إنشاء عالم خياليّ من القصص، وأحقّقه في عالم الواقع، من خلال التصاميم".

وبالإضافة إلى لمسات موسكينو، ستشمل المجموعة لمسات أيقونية من "ذا سيمز"، تُضاف للقطع التي تتنوّع بين فساتين القميص، والفساتين القصيرة وتصميمات مختلفة من السراويل، والشورتات، وغيرها من القطع، بالإضافة إلى ملابس سباحة.

لم يتضمّن جيريمي سكوت، تصميمات نسائية فقط، في مجموعته الجديدة، بل شمل العديد من الأزياء الرّجاليّة أيضًا، علما أن شركة " إلكترونيك آرتس" الأمريكية طوّرتْ سلسلة ألعاب الفيديو "ذا سيمز"، وتمّ إطلاقها منذ ما يقرب من 20 عامًا، وانتشرتْ بين أكثر من (80) مليون شخص حول العالم. وتتميّز بأنّها تتيح للاعبين فرصة شخصيات افتراضية، واختيار كلّ ما يتعلّق بهم، من مظهرهم، وإطلالتهم إلى أسلوب الحياة، وشكل المنازل، بالإضافة إلى هواياتهم، وحتى وظائفهم.

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وبالإضافة إلى "ذا سيمز"، طوّرتْ شركة " إلكترونيك آرتس"، ألعابًا شهيرة أخرى، أبرزها "نيد فور سبييد". هذا، وذكر جيريمي في بيان: "تُسلّط هذه المجموعة الضّوء على حريّة التعبير والإبداع، التي تتميّز وتشتهر بهما علامتنا التجارية وذا سيمز".

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