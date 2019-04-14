فوائد البطيخ.. يساعد على تخسيس الوزن

يعتبر البطيخ من فاكهة الصّيف المنعشة، ويلعب دوراً مهماً (عند تناوله) في إزالة عطش الصيف، والتأثيرات الصحية أو المفيدة للبطيخ، مستمدة من عناصره الغذائية.

وللبطيخ فوائد عديدة لصحة جسم الإنسان، ويعرض "هن" بعضا منها فيما يلي:

فوائد البطيخ للكلى

يساعد على تطهير الكلى وتخليصها من الترسبات والحصى والسوائل الزائدة، وحمايتها من الالتهابات.

تخسيس الوزن

يُنصح بتناول البطيخ للحصول على جسم أنحف، لأنه يخفض من السعرات الحرارية، ويقلّل كمية الدّهون المتراكمة والتّحكم بالخلايا الدّهنية التي تنتج الدّهون في الجسم.

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تخفيض ضغط الدم

يتميز البطيخ باحتوائه على مادتي البوتاسيوم والمنجنيز، فهما يخفّضان ضغط الدّم المرتفع، ويمنعان تصلب الشّرايين، حيث يضبطان التّحكم في حركة الدم داخل الأوعية الدّموية التي تنقله.

فوائد البطيخ لمرضى السكري

يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، عبر دعم الجسم على إفراز الأنسولين والوقاية من مضاعفات مرض السكري.

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