الامارات | معرض «الأفلام والقصص المصوّرة» في دبي يجتذب آلاف الزوّار

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «الأفلام والقصص المصوّرة» في دبي يجتذب آلاف الزوّار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنجاح لافت، اختتم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة 2019، الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي أمس.

وأعلن منظمو الحدث، أن دورة هذا العام شهدت زيادة ملحوظة في عدد الزوّار والعارضين من جميع أنحاء المنطقة والعالم، مشيرين إلى أن المعرض، الذي استمر ثلاثة أيام، استقطب الآلاف من محبي الأفلام والقصص المصوّرة وثقافة البوب وعشاق المهرجانات العامة، الذين توافدوا إلى مركز دبي التجاري العالمي، لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالأنشطة المميزة.

كما ازدحمت قاعات المعرض بكثير من صانعي المحتوى والمشاهير، الذين أتاح لهم المعرض فرصة للقاء محبيهم ومعجبيهم.

وشاركت مجموعة كبيرة من المواهب العالمية في مختلف المجالات الإبداعية في العديد من ورش العمل وجلسات الحوار لتبادل الخبرات والمعارف. وأتاح معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة أيضاً المجال أمام الزوّار لرؤية الكثير من النجوم والفنانين العالميين، والاستفادة من تجربتهم وخبرتهم وإبراز مواهبهم، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة والألعاب والموسيقى والفنون والتكنولوجيا، وغير ذلك الكثير.

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من جهته، قال مدير المعرض مايكل لامبريخت: «يعدّ المعرض حدثاً عالمياً بارزاً ضمن جدول الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها دبي على مدار العام. ونحن على ثقة بأن المعرض سيشهد مزيداً من النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، لتقديم الأقضل لمحبي القصص المصوّرة والتلفزيون والسينما والألعاب والأنيمي». وأضاف: «سنواصل جهودنا خلال الفترة المقبلة لتقديم تجربة رائعة لزوّار المعرض بفضل الدعم الكبير من شركائنا من الفنانين والعارضين والرعاة والمعجبين. وسيواصل معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة التزامه بخلق المزيد من الفرص للمهتمين والعاملين في هذا المجال لتبادل الأفكار والخبرات».

واستضاف الدورة الثامنة من المعرض مجموعة من النجوم العالميين، من بينهم: روس ماركواند، وكاتي كاسيدي، وتارا سترونغ، وزاكاري ليفي، وإيوان ريون، وبينيديكت وونغ، إضافة إلى ويليام سيمبسون، وديفيد فينش، وديفيد أنجيلو رومان، وميتسوهيرو أريتا، ودتو شميت، وجيفري كروز، ولونغ فو، وسانا تاكيدا، وسيمون بيسلي، وديس تايلور.

وتنافس عشاق ومحبو فن الكوزبلاي في المنطقة والعالم ضمن مسابقة خاصة خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة، استعرضوا خلالها إبداعاتهم ومواهبهم في صنع الأزياء والماكياج، ومعرفتهم بقصص الخيال العلمي والأبطال الخارقين، وحصل الفائزون من فئات المسابقة المختلفة على جوائز.

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أيام تواصلت فيها فعاليات المعرض في مركز دبي التجاري العالمي.