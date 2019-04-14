الامارات | أفراح الريسي والظاهري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الريسي والظاهري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة المرحوم خلفان علي غانم الريسي، بمناسبة زفاف نجلها علي إلى كريمة جمعة حارب جاسم الظاهري. حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس الروضة في العين، عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وحشد من الأهل وأصدقاء العريس. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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