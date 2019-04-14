الامارات | أفراح الكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الحفل الذي أقامه حميد سالم الكتبي، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة خليفة سالم حضيرم الكتبي. كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة الهير للأعراس في العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والمدعوين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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