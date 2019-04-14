شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بانكوك بالعام التايلاندي الجديد.. أقل فوضوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمّت حالة من الفوضى شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك خلال احتفال السكان المحليين والسائحين بالعام التايلاندي الجديد، وتبادلوا إطلاق نوافير المياه من مدافع للاحتفال بهذه المناسبة. وتقام مهرجانات المياه السنوية للاحتفال بالعام التايلاندي «سونجكران» في دول جنوب شرق آسيا، وتشمل لاوس وميانمار وكمبوديا، التي تقطنها أغلبية بوذية. لكن الاحتفالات في بانكوك هذا العام كانت أقل فوضوية ومحدودة، نظراً إلى إلغاء الاحتفال بأحد أهم المزارات السياحية في العاصمة، بسبب الاستعدادات لتتويج ملك تايلاند الجديد خلال أسابيع قليلة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | احتفالات بانكوك بالعام التايلاندي الجديد.. أقل فوضوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.