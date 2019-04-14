الامارات | أفراح الحربي والمحرمي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام جابر عبدالله محمد الحربي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة عبدالله محمد محيروم المحرمي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بالهيلي في العين، وجهاء القبائل، وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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