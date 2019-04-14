عنود برقاوي توضح كيفية اختيار "المشابك" المناسبة للشعر

كانت وما زالت "مشابك الشعر" إحدى أبرز صيحات الموضة منذ عدة مواسم، ولكنها في العام الحالي لاقت رواجًا يكاد يكون غير مسبوق.

فتلك الإكسسوارات تحاكي المرأة العصرية والكلاسيكية على حد سواء، كما تتناسب مع كل سيدة تسعى وراء تسريحة يومية بسيطة وسهلة وسريعة.

مستشارة الموضة عنود برقاوي تقول: إن المرأة تستطيع أن تزيّن شعرها بمشابك الشعر في مختلف إطلالاتها الرسمية والكاجوال؛ لكونها تضيف لمسات عصرية وأنثوية أنيقة تتماشى مع الكثير من التنسيقات والمناسبات، وتصلح كذلك للإطلالات اليومية.

وتناسب هذه المشابك كل أنواع الشعر سواء فيها الأملس والمجعّد، والقصير والطويل أيضًا، وهذا ما يجعلها عملية إلى أبعد درجة.

ومن أكثر ما يميزها أيضًا، بحسب البرقاوي، مدى ملاءمتها لجميع شخصيات النساء، الجريئة أو الهادئة في أسلوبها.

وعن الأحجام المناسبة للمشابك، ينبغي اختيارها بما يتوافق مع ستايل الشعر، بحيث يمكن إضافة أكثر من مشبك لإضفاء لمسة جمالية عليه، وليبدو لافتًا للنظر.

كيفية اختيارها

حسب تسريحة الشعر، تستطيع المرأة اختيار المشابك المناسبة من حيث حجمها، ولونها، وشكلها الهندسي.

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والأهم، وفق البرقاوي، الأخذ بعين الاعتبار بقية ما ترتديه من إكسسوارات في أذنيْها أو رقبتها؛ فمن غير المعقول، وضْع أكثر من مشبك بالتزامن مع ارتداء الكثير من الإكسسوارات الأخرى كي لا تبالغ في مظهرها العام، وتناسب في إطلالتها المكان المتوجهة إليه.

أما بخصوص قصات الشعر، فيُفضل وضع المشابك في جهة واحدة للشعر القصير، أما الشعر الطويل، فمن الجميل وضعها على الجهتيْن.

وباعتقادها، يمكن تكرار وضع المشابك نفسها في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية مع إضافة مشابك مزركشة بالستراس مثلاً.

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