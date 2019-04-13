إطلالات بسيطة ومجوهرات بآلاف الدولارات.. مواقف ظهرت فيها سوزان مبارك في 5 أشهر

بأناقتها المعهودة، وحُسن اختيارها لإطلالاتها وفقًا للزمان والمكان، ظهرت سوزان مبارك، اليوم في عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، لتقديم واجب العزاء لرئيس مجلس الشعب السابق، في وفاة زوجته.

وتألقت السيدة ببدلة كلاسيكية سوداء، كما اعتمدت على "توب" من الجوبير، مع تسريحة الشعر البسيطة والمعهودة.

وتخلت عن الإكسسوار، حتى تلائم إطلالتها ظرف العزاء.

لم تكن تلك هي الإطلالة الأولى لقرينة الرئيس الأسبق، فبين الحين والآخر، تجوب صور "سوزان مُبارك" على مواقع التواصل الاجتماعي، فما زالت إطلالاتها بالمناسبات تحقق صدى واسعًا، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة بسيطة بإحدى الكافيهات:

في ديسمبر 2018، نشر حسن الغندور، المعروف بقربه من أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة لزوجته سوزان ثابت، قرينة الرئيس الأسبق، بأحد الكافيهات، وبصحبة إحدى الفتيات الشابات.

وظهرت حينها السيدة، بإطلالة غير متكلفة، مرتدية ملابس بسيطة رياضية، مع "توب" باللون الروز، ونظارة شمسية.

إطلالة كلاسيكية بإحدى المناسبات:

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بإطلالة أنيقة، ومكياج هادئ، وملامح هادئة، ظهرت قرينة الرئيس الأسبق، في يناير الماضي، مع شقيقها منير ثابت، في حفل زفاف أحد أقاربها، مرتدية جيب سوداء، وبليزر بنفس اللون مُطعم بتطريزات لولي بسيطة باللون "الأوف وايت"، مع حزام ستان من الخصر، ومكياج بسيط وهادئ.

كما ارتدت حرم الرئيس الأسبق قلادة وأقراطا من الألماس، بموديل "Round princess baget" وهو مكون من أكثر من حجر بجانب بعضهما البعض، وليست حجرًا واحدًا كما يبدو.

وبدت قطعة الألماس تحوي على ألماسات بقيمة 3000 دولار، فضلًا عن وجود من 65 لـ80 جرام ذهب أبيض بها.

إطلالة مرصعة باللؤلؤ:

في أبريل الجاري، ظهرت سوزان مبارك ، بإطلالة سوداء هادئة، خلال استضافتها للشاعر السعودي حسان الطيار، في أحدث ظهور لها برفقة أسرتها.

وارتدت سوزان، قلادة لؤلؤ طويل من العلامة التجارية العالمية "شانيل"، وتراوح سعره عبر مواقع البيع الأمريكية من 2250 دولارا وحتى 1850 دولارا، فيما وصل سعر التقليد منه إلى 14 دولارا أمريكيا، أي بما يقارب من نحو 40 ألف جنيه مصري.

جدير بالذكر، أن العقد الذي ارتدته زوجة الرئيس الراحل، كان ضمن مجموعة 2016/2017 للعلامة التجارية العالمية شانيل، والذي أنتجت منه الأسود في الأبيض والأسود الخالص والأبيض الخالص، بطول 110 سم و120 سم للمدعم بقلادة.

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