تعتبر الكوسة بالبشاميل من أكثر الأطعمة الغنية بالفوائد والتي يفضلها البعض في الوجبات الغذائية المختلفة، ونقدم لك اليوم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل.

المكونات

كوبان من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملح (حسب الرغبة).

فلفل أسود، وجوزة الطيب (حسب الرغبة).

نصف كيلو من لحم البقر المفروم (هنا يشار إلى أنّه بالإمكان عمل هذه الوصفة مع الدجاج المفروم أو الحبش).

كيلو من الكوسة متوسط الحجم، المقشّر والمقطع بشكل طولي.

القليل من الزيت النباتي للتشويح.

استخدام الزبدة أو السمنة، لتمنحها طعما دسما.

بهارات (حسب الرغبة)، ولكن نقترح استخدام الكمون والقرفة مع القليل من البابريكا، هذا عدا عن الفلفل الأسود.

حبة بصل متوسطة الحجم، ومقطعة بشكل ناعم.

كمية من البقسماط للوجه.

طريقة التحضير

تحضير اللحمة المفرومة بتشويح البصلة في القليل من الزيت النباتي.

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نضيف اللحمة والبهارات حسب الرغبة، ونتركها على النار حتى تنضج، وتتبخر جميع السوائل عنها.

نشوح الكوسة المقطعة مع القليل من الزيت، ومن ثم نضيف المنكهات عليه من البهارات، ونتركها على نار متوسطة، مع الحرص على الاستمرار في تقليبها من فترة لأخرى، حتى تصل إلى مرحلة نصف نضوج.

تحضير صلصة البشاميل

لتحضير صلصة البشاميل الناجحة، يجب أن تتكون من ثلاثة (الطحين، الزبدة، الحليب)، متساوية من حيث العدد، بمعنى إذا تم استخدام كأسا واحدة من الحليب، تستخدم ملعقة واحدة من الزبدة، بالإضافة إلى ملعقة واحدة من الطحين، ونحن في هذه الوصفة استخدمنا كوبين من الحليب.

نضع الزبدة في قِدر على النار، حتى تذوب، ومن ثم نضيف الطحين ونمزجهم جيدا.

نستمر في تقليب الطحين مع الزبدة على النار حتى يتحول لون المزيج إلى الأشقر (الأصفر) وتختفى رائحة الطحين.

نضيف الحليب السائل بشكل تدريجي، مع التحريك المستمر بواسطة الخفاقة اليدوية، وذلك لمنع تشكل أي كتل في المزيج.

نرش الملح والفلفل، بالإضافة إلى جوزة الطيب، ونواصل تقليب المزيج، حتى يصبح قوامه شبيها بالمهلبية.

نضع القليل من البشاميل في قاعدة الصينية، ومن ثم الكوسة، ونوزع فوقها اللحم المفروم وصلصة البشاميل، ونعيد تكرار الخطوة حتى تنفذ الكمية.

نرش البقسماط على الوجه، ونضع الصينية في الفرن، وعلى درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.

تقدم مع الأرز الأبيض.

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